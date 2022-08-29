ДТП в Сызранском районе: 3 погибших, 1 пострадавший

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Сотрудники полиции Самарской области работают на месте ДТП в Сызранском районе.

По предварительным данным ГИБДД 29 августа в 7-30 на 925 км автодороги М-5 произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. Количество погибших и раненных устанавливается.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Полицейские оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, проводят осмотр места ДТП, устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, сообщает облМВД.