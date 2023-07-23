ДТП в селе Нижнее Санчелеево: столкнулись автомобили «Ford» и «Калина», потребовалась помощь спасателей

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Три человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей. Авария произошла 22 июля около села Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Во встречном направлении движения столкнулись автомобили «Ford» и ЛАДА «Калина».

Два человека погибли в «Калине» и один в автомобиле «Ford».

Для деблокирования погибших из аварийных автомобилей в 22.01 на место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли погибших. В 23.25 все работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО