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ДТП в селе Нижнее Санчелеево: столкнулись автомобили «Ford» и «Калина», потребовалась помощь спасателей

23 июля 2023 18:58
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Два человека погибли в «Калине» и один в автомобиле «Ford».

Три человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей. Авария произошла 22 июля около села Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Во встречном направлении движения столкнулись автомобили «Ford» и ЛАДА «Калина».

Два человека погибли в «Калине» и один в автомобиле «Ford».

Для деблокирования погибших из аварийных автомобилей в 22.01 на место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли погибших. В 23.25 все работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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