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ДТП в Октябрьске: водитель опрокинул мопед

30 июля 2021 11:22
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ДТП в Октябрьске: водитель опрокинул мопед

Еще одно ДТП 29 июля произошло в 20:00 в Октябрьске.

Мужчина 1975 года рождения, находясь в состоянии опьянения, двигался на мопеде по ул. Октябрьская со стороны Больничного пер. в направлении ул. Куйбышева. В районе дома №19 по ул. Куйбышева, водитель не выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля над управлением транспортным средством, вследствие чего допустил опрокидывание. В результате ДТП пострадал пассажир мопеда, 1968 года рождения, ему было назначено амбулаторное лечение. 

Теги: ДТП мопед

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