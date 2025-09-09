ДТП в Кинельском районе: столкнулись три большегруза и иномарка

178

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что сегодня, в 11:30 час. на 19,42 км автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Кинельском районе, 44-летний водитель автомобиля КамАЗ допустил столкновение с двумя большегрузами (Volvo и КамАЗ), один из которых находился в составе полуприцепа и автомобилем Hyundai Solaris.

В настоящее время участники ДТП за медицинской помощью не обращались.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО