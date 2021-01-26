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ДТП в Кинеле: не поделили перекресток Киа и Шевроле

26 января 2021 12:55
97
ДТП в Кинеле: не поделили перекресток Киа и Шевроле

25 января на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 13:30 в Кинеле. Женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», следовала по ул. Крымская со стороны ул. 27 Партсъезда в направлении ул. Фестивальная. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Киа», под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Киа», он был госпитализирован, сообщает облМВД. 

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