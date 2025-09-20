ДТП в Хворостянском районе: погиб водитель при съезде в кювет автомобиля

163

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 20 сентября в 16:45 час. на 10 км автодороги "Хворостянка- Абашево" водитель автомобиля Lada-2112 (1983 г.р.), осуществляя движение со стороны села Хворостянка в сторону села Новотулка допустил съезд в кювет. Водитель автомобиля скончался.

На месте работали пожарные-спасатели ПСЧ 121 ПСО № 45 противопожарной службы Самарской области.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО