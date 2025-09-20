Я нашел ошибку
Главные новости:
Голы: Пестряков, Бистрович .
"Акрон" - "Рубин" - 2:2
Артисты представили отрывок из легендарного спектакля «Левша», поэму «Граф Нулин» Александра Пушкина и исполнили музыкальные номера.
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
"Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга".
В российских школах не планируется применять электронные учебники
Уже 21 сентября стартует чемпионат мира по параплаванию в Сингапуре! 
Кирилл Пульвер готовится к выступлению на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
ДТП в Хворостянском районе: погиб водитель при съезде в кювет автомобиля
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +20, +22°С.
21 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
Три человека погибли, один человек госпитализирован.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Сергиевском районе
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
ДТП в Хворостянском районе: погиб водитель при съезде в кювет автомобиля

20 сентября 2025 19:43
163
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 20 сентября в 16:45 час.  на 10 км автодороги  "Хворостянка- Абашево" водитель автомобиля Lada-2112  (1983 г.р.), осуществляя движение со стороны села Хворостянка в сторону села Новотулка  допустил съезд в кювет. Водитель автомобиля скончался.

На месте работали пожарные-спасатели ПСЧ 121 ПСО № 45  противопожарной службы Самарской области.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО  

 

