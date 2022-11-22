ДТП с вахтовым автобусом произошло в Шигонском районе

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Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня в 6.10 утра в Шигонском районе Самарской области.

По предварительной информации на участке автодороги "Тайдаково-Шигоны-Левашовка", водитель 1973 г.р., управляя автобусом «ПАЗ» (вахта), по неустановленной причине допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В салоне автобуса находилось 20 человек, передвигавшихся к месту работы вахтовым методом, по предварительной информации за медицинской помощью обратились два человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения, устанавливают и опрашивают очевидцев.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и состояние проезжей части, в обязательном порядке соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.