ДТП с тремя погибшими в Самарской области: новые данные

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Как сообщалось ранее, утром в четверг, 18 марта, в Самарской области произошла смертельная авария. На трассе столкнулись грузовик и легковая машина. ДТП случилось в 4 часа 10 минут утра в Красноярском районе на 1062 километре автодороги М-5 Урал. На кадрах видно, удар был настолько сильным, что малолитражка превратилась в груду искореженого металла и вылетела в кювет.

"По предварительной информации, погибли трое, в том числе, один несовершеннолетний. ​ Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность проезда транспорта участке автодороги",- рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным все погибшие ехали в иномарке и были одной семьёй - родители и 12-летний ребенок. Возможно одним из факторов приведших к аварии могли стать плохие погодные условия - рано утром в губернии началась метель, пишет ГТРК Самара.

На месте ЧП также работали сотрудники МЧС и медики. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагической аварии.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в условиях непогоды быть бдительными на дороге, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, соблюдать безопасную дистанцию, учитывая при этом интенсивность движения, особенности транспортного средства.​

Фото: ГУ МВД по Самарской области