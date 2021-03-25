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ДТП с тремя погибшими в Самаре: подробности трагедии

25 марта 2021 09:33
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ДТП с тремя погибшими в Самаре: подробности трагедии

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Самарском районе областного центра.

Напомним, ДТП произошло 24 марта 2021 примерно в 22:10. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Фрунзе со стороны улицы Шоссейная в направлении улицы Комсомольская, в районе дома №3 по улице Фрунзе не справился с управлением и допустил наезд на стоящий у обочины автомобиль скорой помощи с последующим наездом на дорожное ограждение.

В результате столкновения водитель автомобиля Volkswagen – молодой человек 2000 года рождения, и 2 пассажира - юноши 2000 и 2001 года рождения, скончались. Еще 2 пассажира легковушки бригадой медиков были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливают личности участников ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.

Также в результате ДТП пострадал водитель автомобиля Луидор, ему назначено амбулаторное лечение.

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