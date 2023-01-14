ДТП с перевертышем на Ново-Вокзальной в Самаре

203

В 13.40 водитель, управляя автомобилем Тойота двигался по ул. Ново-Вокзальная со стороны ул. Нагорная в направлении ул. Стара-Загора. При перестроении в левый ряд не уступил преимущество в движении Субару, движущемуся по левому ряду в попутном направлении и допустил столкновение.

От удара автомобиль перевернулся, допустив столкновение с автомобилями Рено и Фольксваген, которые двигались в попутном направлении.

В результате столкновения пострадал мужчина водитель Субару, доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео