ДТП с лобовым столкновением произошло в Сергиевском районе

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24 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 10:30 в Сергиевском районе. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», следовал по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Уфа в направлении г. Самара. Он совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в месте, где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», под управлением водителя 1983 года рождения. В результате ДТП пострадали 2 человека: пассажирка автомобиля «Ауди» 1983 года рождения и пассажирка автомобиля «Лада Ларгус» 2001 года рождения, они были госпитализированы, сообщает облМВД.