ДТП с КАМАЗом в Большечерниговском районе: двое попали в больницу

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25 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:25 час. в Большечерниговском районе. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигался по 141 км автодороги А-300 «Самара-Большая Черниговка-до границы с Республикой Казахстан» со стороны Большой Черниговки в сторону Самары. В пути следования, нарушив безопасную дистанцию между транспортными средствами, допустил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, осуществляющим поворот налево. Водитель легковой автомашины и его пассажир – женщина 1960 года рождения госпитализированы.