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ДТП с ГАЗелью произошло в Волжском районе

24 декабря 2023 12:59
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ДТП с ГАЗелью произошло в Волжском районе

23 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 01-35 час. в Волжском районе. 37-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai  двигался по автодороге «обводная г. Самары-Нур-Спиридоновка». В пути следования на 1 км выехал на сторону дороги предназначенной для встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством ГАЗ 331041 под управлением 53-летнего водителя.  С места ДТП в медицинское учреждение доставлен 22-летний пассажир легкового автомобиля.

Теги: ДТП

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