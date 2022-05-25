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ДТП с фурой парализовало Московское шоссе в Самаре

25 мая 2022 09:30
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ДТП с фурой парализовало Московское шоссе в Самаре

В вечерний час пик 24 мая Московское шоссе в Самаре по направлению из города встало в гигантской пробке.
Из-за ДТП на Мехзаводе, участниками которого стали многотонная фура «Volvo», Лада «Гранта» и Honda CR-V, большой поток машин выстраивался в одну оставшуюся на проезжей части полосу. Это можно увидеть на кадрах, присланных в редакцию ГТРК «Самара».

Столкновение произошло в нескольких метрах от пересечения с Красноглинским шоссе. В результате Honda CR-V вылетела на газон, Ладу «Гранта» развернуло почти на 180°.

Как рассказали очевидцы, медицинская помощь никому не потребовалась.

Теги: ДТП

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