ДТП с фурой парализовало Московское шоссе в Самаре

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В вечерний час пик 24 мая Московское шоссе в Самаре по направлению из города встало в гигантской пробке.

Из-за ДТП на Мехзаводе, участниками которого стали многотонная фура «Volvo», Лада «Гранта» и Honda CR-V, большой поток машин выстраивался в одну оставшуюся на проезжей части полосу. Это можно увидеть на кадрах, присланных в редакцию ГТРК «Самара».



Столкновение произошло в нескольких метрах от пересечения с Красноглинским шоссе. В результате Honda CR-V вылетела на газон, Ладу «Гранта» развернуло почти на 180°.

Как рассказали очевидцы, медицинская помощь никому не потребовалась.