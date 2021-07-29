ДТП на Волге в Самаре: столкнулись два гидроцикла

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Самарские медики оказывают помощь женщине, которая пострадала при столкновении двух плавсредств в черте города.

— В 21:50 27 июля поступило сообщение о столкновении двух гидроциклов в протоке Воложка на реке Волге в Самарском районе областного центра. На момент столкновения на плавсредствах находились два человека: мужчина, личные данные которого устанавливаются, и женщина 1997 года рождения. Ее госпитализировали с травмами, — рассказали представители ГУ МЧС России по Самарской области.

Представители ведомства напомнили, что владельцам моторных лодок и гидроциклов стоит обратить пристальное внимание на правила безопасности, выходя в плавание — соблюдать скоростной режим и следить за объектами на воде, пишет 63.ру.