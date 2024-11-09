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ДТП на ул. Авроры в Самаре: пострадала девушка-водитель

9 ноября 2024 13:33
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ДТП на ул. Авроры в Самаре: пострадала девушка-водитель

8 ноября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 09:20 час. в Железнодорожном районе Самары. 26-летняя девушка-водитель, находясь за рулем автомашины Kia Rio, двигалась по ул. Авроры, осуществляя левый поворот на ул. Аэродромная в направлении ул. Волгина. В пути следования, напротив  д. № 92А, не уступила дорогу автомашине Nissan Qashqai  под управлением 50-летнего водителя, которая двигалась во встречном направления прямо на разрешающий сигнал светофора, и допустила столкновение с ней. С места ДТП госпитализирована девушка-водитель.

Теги: ДТП

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