Дробильщик тольяттинского предприятия получил смертельную производственную травму

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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"По версии следствия, 15 июня 2021 года местный житель 1973 года рождения, назначенный на должность дробильщика на предприятии, основным видом деятельности которого является производство железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения, в ходе работ на бетоносмесительной установке получил производственную травму. Мужчина был доставлен в одно из медицинских учреждений города, где впоследствии скончался", - сообщили в пресс-служба СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба СУ СК СО