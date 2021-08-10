Дрессировщица Талина Херц погибла под колесами электрички в Подмосковье

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Представительница цирковой династии Талина Херц погибла под колесами электрички в районе станции Храпуново в Подмосковье, сообщают "Известия" со ссылкой на канал РЕН ТВ.

Отмечается, что 41-летняя Херц вместе с супругом были сбиты, когда пытались перейти рельсы на запрещающий сигнал.

В Подмосковье дрессировщица перебралась на время пандемии, однако дважды в неделю ездила в Москву. 10 августа Херц как раз должна была отправляться в столицу.

Талина Херц была представительницей династии цирковых артистов. Ее дедушка Всеволод Херц был силовым жонглером и выступал на одних чемпионатах с Иваном Поддубным. Дети и внуки артиста пошли по его стопам — они были лауреатами конкурсов циркового искусства и обучались дрессировке.

Фото: vk.com/"Известия"