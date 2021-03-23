Драку слонов в казанском цирке проверит прокуратура

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Прокуратура Татарстана начала проверку по факту инцидента, который произошёл в Казанском цирке: там во время представления одна слониха напала на другую.

Для того, чтобы дать правовую оценку произошедшего, будут привлекаться специалисты профильных контролирующих органов, пишщет ПроГородСамара.

- Проверят соблюдение требований ветеринарного законодательства, а также порядок и условия содержания животных, а также обеспечение безопасности зрителей во время представлений, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, слоны устроили драку, перейдя через заграждение, прямо в зрительном зале. Люди, к счастью, не пострадали.