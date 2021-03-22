Драка слонов в казанском цирке попала на видео

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Как сообщалось ранее, в казанском цирке слоны подрались во время представления.

Отмечается, что никто не пострадал, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя цирка. На видео из социальных сетей видно, что один слон напал на другого и повалил его на бортик манежа. Зрители успели покинуть свои места.

«Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал», — сказали в цирке.

Следующее представление, которое должно было начаться в 17.00, отменено «по техническим причинам».