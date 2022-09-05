Дорогую иномарку жителя Тольятти арестовали за долг по налогам

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За уклонение от погашения налоговой задолженности свыше 270 тысяч рублей судебные приставы арестовали принадлежащий мужчине «Mercedes Benz».

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении местного жителя было возбуждено 8 исполнительных производств о взыскании налоговой задолженности в размере 272 тысяч рублей. Сотрудник Службы уведомил должника о том, что несвоевременное исполнение решение суда может грозить применением мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако требование погасить задолженность добровольно мужчина проигнорировал.

В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем был отправлен запрос в регистрирующие органы. На основании полученной информации удалось установить, что должник является собственником автомобиля «Mercedes Benz». Выехав по месту жительства неплательщика, судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых произвел арест иномарки. Владельцу было разъяснено, что в случае непогашения задолженности автомобиль будет реализован, а вырученные денежные средства поступят в счет погашения долга.

Должник уверил судебных приставов, что долг оплатит. Иномарка находится на специализированной стоянке.