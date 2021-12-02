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Дом в селе под Сызранью спасали от огня

2 декабря 2021 12:54
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Дом в селе под Сызранью спасали от огня

Около 5 часов 1 декабря в пристрое дома №8 по улице Пригородная вспыхнул пожар. На место ЧП выехали огнеборцы двух пожарных частей, из Сызрани и поселка Варламово, 8 человек личного состава. Пожар был потушен, огонь успел уничтожить 10 квадратных метров строения.

Судя по сообщению управления МЧС по Самарской области, основные жилые помещения дома удалось отстоять от огня, пострадал только пристрой. Теперь дознавателям предстоит выяснить причину, по которой утром вспыхнул пожар в доме сельчан, пишет Маленькая Сызрань.

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