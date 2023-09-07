Должников-алиментщиков Самары ждали встречи со священнослужителями

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В Самарской области завершилась акция «Собери ребенка в школу». В рамках нее судебные приставы организовывали алиментщикам встречи со священослужителями, чтобы донести до должников важность заботы о своих детях.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы-исполнители региона провели несколько рейдов по жителям региона, имеющим задолженности перед своими детьми. В рамках рейдовых мероприятий должников предупреждали о привлечении к административной и уголовной ответственности и показывали рисунки, нарисованные их детьми.

Взывать к совести алиментщиков помогали и священнослужители. Так в нескольких районах Самарской области судебные приставы организовали встречу должников с настоятелями местных храмов. Священники напомнили мужчинам и женщинам о важности заботы о своих детях, а иерей из Пестравского района предложил должникам помощь в трудоустройстве, хотя судебные приставы помогают алиментщикам и в этом, вручая направления в Центр занятости населения.

Так за время проведения акции «Собери ребенка в школу» 24 должника-алиментщика встали на учет в Центре занятости населения, 55 должников официально трудоустроились и с их заработной платы производятся удержания в пользу детей

Тех же, кто к голосу совести, слову священнослужителя и требованию судебного пристава не прислушался, ожидали не очень приятные последствия. Так в отношении 17 должников по алиментам составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и в отношении еще 4 возбудили уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Всего за время проведения акции «Собери ребенка в школу» сотрудники Службы посетили несколько сотен адресов, окончено 44 исполнительных производства о взыскании алиментов, взыскано в пользу детей свыше 836 тысяч рублей, а также арестовано имущество в счет погашения долга по алиментам на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.