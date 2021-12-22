Дочерняя компания «Ростеха» сообщила о пропаже 10 самолетов

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Дочерняя компания «Ростеха» «Технология» обнаружила пропажу 10 самолетов Т-500, сообщил ТАСС первый замглавы «Технологии» Алексей Будыкин.

«10 самолетов Т-500, заказанные “Обнинским научно-производственным предприятием “Технология” им. А. Г. Ромашина у “Фирмы “МВЕН”, пропали. При этом девять самолетов, которые предварительно были оценены приставами в 90 млн рублей, должны были находиться на территории филиала ПАО “Туполев” в Казани, один пропавший самолет — выставочный”, — сказал он.

По его словам, о пропаже стало известно 13 декабря. «Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — уточнил он.

Компания обратилась с заявлением о розыске самолетов и возбуждении уголовного дела.

В «Ростехе» подтвердили эту информацию. «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказать необходимое содействие следственным органам, а также предпринять весь комплекс мер для защиты законных прав нашего предприятия», — сказали ТАСС в госкорпорации.

ТАСС направил запрос в МВЕН.

Как сообщили изданию РБК в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану, по данному заявлению проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК (растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено). По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В ОНПП напомнили, что основанием для судебных разбирательств стали нарушения условий договора со стороны ООО «Фирма “МВЕН” при поставке самолетов заказчику — ОНПП “Технология”: срыв сроков поставок и односторонние изменения в конструкцию воздушного судна и несоответствие самолетов спецификации, прописанной в условиях поставки и в сертификате типа на воздушное судно. В связи с этим “Технология” потребовала возмещения авансовых выплат в размере более 200 млн рублей и потребовала ввести обеспечительные меры в отношении имущества ООО “Фирма “МВЕН” на время проведения судебного разбирательства.