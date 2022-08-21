Дочь политолога Дугина погибла во время взрыва автомобиля в Подмосковье

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Поздно вечером 20 августа в Московской области в районе поселка Большие Вяземы на ходу взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения — дочь известного философа Александра Дугина. Девушка возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом.

В результате мощного взрыва Дугина потеряла управление и врезалась в забор. Ударной волной ее выбросило из автомобиля на асфальт.

Судя по имеющимся в распоряжении «Известий» кадрам, после взрыва автомобиль Дарьи был практически полностью уничтожен. От машины остался один остов.

Изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон, однако после первого осмотра версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

Где именно находилось взрывное устройство, пока неизвестно. Предположительно его могли прикрепить к автомобилю на автостоянке фестиваля. Как оказалось, там не было никаких охранных систем или видеокамер.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако перед выездом принял решение пересесть в другой автомобиль.

Примечательно, что на Александра Дугина и его дочь было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

Как сообщил друг погибшей в беседе, девушка признавалась ему, что ей угрожали