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Добровольные пожарные команды региона помогают ликвидировать пожары

12 ноября 2022 12:26
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Добровольные пожарные команды региона помогают ликвидировать пожары

Участие добровольных пожарных в отдаленных населенных пунктах вносит особый вклад в борьбу с огнем. В районах Самарской области практически ежедневно ДПК помогают профессиональным пожарным ликвидировать пожары.

Так, в период с 4 по 10 ноября добровольные пожарные команды приняли участие в тушении 8 пожаров.

 Из наиболее значимых:

4 ноября в с. Усакла Клявлинского района ДПК «Черный ключ» приняли участие в тушении частной бани, площадь пожара составила 15 кв.м.,

6 ноября ДПК «Воскресенка» в п. Зеленьненький, Волжского района в качестве дополнительных сил привлекалась на тушение частного дома на площади 30 кв.м., пожару был присвоен повышенный ранг вызова.

7 ноября ДПК «Конезавод» в п. Грачёвка Красноярского района приняли участие в тушении надворных построек на площади 70 кв.м.

8 ноября ДПК «Выселки» в с. Выселки Ставропольского района в качестве дополнительных сил были привлечены на тушение частной бани на площади 15 кв.м.

11 ноября ДПК «Георгиевка» в с. Георгиевка Кинельского района в качестве дополнительных сил были привлечены на тушение надворных построек на площади 80 кв.м.

Бойцы-добровольцы всегда на передовой в схватке с огнем, зачастую они приезжают первыми на вызов в сельских поселениях, их действия - это большое подспорье!

Теги: МЧС Пожар

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