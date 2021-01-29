Дмитрий Азаров распорядился задействовать санавиацию для эвакуации пострадавших в аварии на трассе М-5

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Серьезная авария произошла в пятницу, 29 января, на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе н.п. Заборовка м.р. Сызранский. Столкнулись грузовой автомобиль «ДАФ», легковой автомобиль «Шевроле Нива» и пассажирский микроавтобус «Ситроен».

По оперативным данным погибли 6 человек, пострадали 10 человек. Данные уточняются.

Пожарно-спасательными подразделениями проводятся работы по деблокировке людей.

Распоряжения по ситуации дал Губернатор Дмитрий Азаров. Для эвакуации пострадавших в больницы по поручению главы региона задействована санавиация, к месту дтп уже выдвинулись мультидисциплинарные бригады для оказания специализированной помощи пострадавшим. Кроме того, на месте работают 4 бригады Сызранской станции скорой медицинской помощи. Людям будет оказана вся необходимая помощь.

Сейчас на участке автодороги организовано реверсивное движение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.