Дмитрий Азаров потребовал принять жесткие меры по факту массового конфликта с иностранцами в Самаре

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Вечером в понедельник, 16 октября, в самарском парке Победы произошла массовая драка. Как сообщает региональный следственный комитет, в конфликте участвовали подростки и иностранцы из стран ближнего зарубежья, пишет Сова.

Помимо областного СУ СК к ситуации подключилась прокуратура, а в МВД возбудили уголовное дело по статье "Участие в массовых беспорядках".

Ситуацию прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров, который подчеркнул, что наравне со всеми своими земляками "возмущен этим вопиющим случаем".

- По информации УМВД, конфликт произошел на бытовой почве. Однако жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, - вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. И это обязательно будет сделано, - сказал губернатор.

Он добавил, что у него был "жесткий разговор с руководителем регионального УВМД":

- Ряд участников происшествия уже задержан. Поручил предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы максимально оперативно найти всех участников и зачинщиков конфликта, выяснить причины и все обстоятельства случившегося. Кроме того, поручил провести в регионе масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в местах проживания и работы иностранных граждан. В случае выявления значительных нарушений готов принять жесткие меры - вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых такие нарушения фиксируются. Что касается зачинщиков и участников конфликта, они понесут наказание по всей строгости закона. Виновные будут наказаны.

Отдельно Дмитрий Азаров предостерег политиканов и "горячие головы" от призывов разрыва взаимовыгодного сотрудничества нашего региона с дружественными для нашей страны государствами, призывов, разжигающих межнациональную вражду.

- Мы видим, как на государственном уровне наши связи с зарубежными странами, в том числе Востока и Средней Азии, укрепляются, и во многом благодаря позиции нашего национального лидера, Президента Владимира Владимировича Путина. А сеять межнациональную рознь, используя как повод бытовой конфликт, - преступление не меньшее, а большее, чем противоправные действия подростков. Это действия, направленные против нашей многонациональной страны и нашего многонационального региона. Это делают политиканы, которые желают посеять межнациональную рознь на нашей земле, и они своими заявлениями работают против Самарской области и нашей страны, - подчеркнул глава региона.