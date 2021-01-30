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Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М-5.

На данный момент страшное ДТП уже унесло жизни 12 человек. Сейчас губернатор находится в сызранской ЦГБ, куда доставлены пострадавшие, сообщает Департамент информационной политики.

Автокатастрофа под Сызранью (Самарская область) произошла накануне, 29 января, вечером. Микроавтобус Citroen столкнулся с фурой DAF и легковой машиной Chevrolet Niva. Жертвами ДТП стали 12 человек, еще 13 были госпитализированы.