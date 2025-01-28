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Директор самарского завода ответит за травму сотрудника

28 января 2025 14:02
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Директор самарского завода ответит за травму сотрудника

Прокурор Советского района г. Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Самарский завод «Авангард-С». Он обвиняется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, директор завода в нарушение должностных обязанностей не обеспечил организацию контроля за соблюдением работником требований охраны труда и допустил к выполнению работ токаря-универсала 5-го разряда, не прошедшего в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда по результатам стажировки.

Так, 20.03.2024 токарь приступил к выполнению работ на станке в тканевых перчатках, одна из которых зацепилась и накрутилась на заготовку, и, поскольку в нарушение требований безопасности прозрачный защитный щиток был откинут, токарь получил множественные травмы лица и головы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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