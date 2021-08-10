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Директор и работники вагона-ресторана поезда "Мурманск-Адлер" задержаны из-за отравления детей

10 августа 2021 10:59
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Директор и работники вагона-ресторана поезда "Мурманск-Адлер" задержаны из-за отравления детей

Директор и работники вагона-ресторана поезда "Мурманск-Адлер" задержаны из-за отравления детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По данным оперштаба Краснодарского края, утром 9 августа был госпитализирован 91 ребенок, отравившийся в поезде Мурманск-Адлер. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

"Задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда "Мурманск — Адлер", повар и официант", - сказала Марковская.

Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, сообщает РИА Новости.

"В ближайшее время следствие предъявит им обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - добавила Марковская.

Теги: вагон-ресторан дети отравление поезд СУ СК

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