Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о состоянии раненных при стрельбе в пермском университете.

"Из 20 человек госпитализированных девять находятся в тяжелом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь", — сообщил глава Минздрава.

Пострадавших доставили в четыре клиники, во время ЧП задействовали 28 бригад скорой помощи, добавил Мурашко. Ранее в понедельник он прилетел в Пермь по поручению Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Сегодня утром вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление, его ранили.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Вторник, 21 сентября, власти Пермского края объявили в регионе днем траура.

Студенту, устроившему стрельбу в пермском университете, грозит пожизненное лишение свободы.

В СФ после стрельбы в Перми призвали внедрить в вузах экстренную блокировку входных дверей.