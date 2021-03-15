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Девочка спасалась от собак, выпрыгнула из окна и разбилась

15 марта 2021 13:49
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Девочка спасалась от собак, выпрыгнула из окна и разбилась

14-летняя девочка выпрыгнула из окна жилого дома на западе Москвы, спасаясь от двух напавших на нее бойцовских собак. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, школьница находилась одна в квартире на 6-м этаже с двумя американскими стаффордширскими терьерами. Собаки напали на девочку и укусили не менее пяти раз за руки. Спасаясь от них, школьница решила выпрыгнуть из окна, упала на козырек дома и погибла.

Накануне представитель о Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова сообщила, что под окнами дома на улице Барклая было найдено тело 14-летней девочки со следами собачьих укусов и травмами от падения. По данным следствия, она была в гостях у своего 15-летнего приятеля. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»

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