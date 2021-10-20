Девочка погибла на месте: на пешеходном переходе по улице Аврора ее сбил автомобиль

901

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня, в 13:00.

Мужчина, управляя автомобилем "ДАФ", двигался по ул. Аврора со стороны Заводского шоссе в направлении ул. Партизанская.

При повороте автомобиль сбил девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась на месте происшествия.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.



Фото: ГУ МВД СО