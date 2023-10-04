Девочка из Кинельского района получила компенсацию за нападение овчарки

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Судебные приставы Кинельского района Самарской области взыскали с супружеской пары компенсацию морального вреда в размере 160 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка, получившего множественные раны головы от нападения овчарки.

Нападение на девочку случилось из-за безответственного отношения хозяев к условиям содержания своего питомца. Собака выбежала из образовавшейся бреши в заборе на детскую площадку, где и играла девочка. Овчарка набросилась на ребенка, в результате чего последняя получила множественные травмы головы и сильное эмоциональное потрясение. Мать девочки обратилась с исковыми заявлениями в суд, который, рассмотрев материалы дела, встал на защиту потерпевшей стороны.

Исполнительные производства были возбуждены в отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области. Сотрудник Службы ознакомил должников с материалами процессуальных документов, сроками для добровольного исполнения решения суда, а также мерами принудительного характера. Однако супружеская пара возмещать компенсацию отказывалась и избегала встреч с судебными приставами.

В целях установления имущественного положения главы семьи, сотрудник Службы направил запросы в регистрирующие органы. В результате выяснилось, что у должника имеется автомобиль марки «Great Wall». Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на выявленное имущество. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку, а должника предупредили, что у него есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность. Если мужчина проигнорирует данный срок, то автомобиль будет реализован, а вырученные с продажи средства пойдут в счет компенсации морального вреда.