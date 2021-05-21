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Десять рабочих погибли во время очистки коллектора в Ростовской области

21 мая 2021 17:43
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По предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

Десять рабочих погибли при ЧП во время очистки коллектора в Ростовской области. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил мэр Таганрога Андрей Лисицкий, передают "Известия".

Ранее в пятницу Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности после гибели рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области, пишет «Газета.ру».

В ведомстве уточнили, что рабочие МУП «Управление Водоканал» Таганрога пострадали в результате отравления.

Директор Водоканала Таганрога Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

 

Фото:   ГУ МЧС по Ростовской области

Теги: гибель рабочих коллектор Ростовская область

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