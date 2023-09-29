Депутата в Самаре подозревают во взяточничестве

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В пятницу, 29 сентября, суд в Самаре должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения для депутата Самарского райсовета Алексея Митрофанова. Его подозревают в даче взятки в Фонд капитального ремонта.

По предварительной версии, Митрофанов через родственницу пытался передать взятку заместителю руководителя Фонда капитального ремонта. Женщину "приняли" силовики на выходе из фонда.

"Деньги предназначались за то, чтоб организацию не внесли в "черный список". Организация занималась капремонтом домов, но нарушила сроки сдачи", — сообщил источник Волга Ньюс.

Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.