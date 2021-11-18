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Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области

18 ноября 2021 09:18
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Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. Он записал видеоролик, в котором описал обстоятельства ночи 29 октября. По словам политика, видимость через тепловизор была плохая – на расстоянии около 250 метров он увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Он выстрелил в него два раза, спустя некоторое время силуэт упал. Только после депутат понял, что убил лося.

Ранее Рашкин утверждал, что нашел тушу животного и забрал его с собой, погрузив в машину.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат от коммунистов.

Накануне в Госдуму было внесено представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, передает Радио Маяк.

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