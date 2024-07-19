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Депутат Госдумы Михаил Матвеев снял видео с перевязанной головой и травматическим пистолетом «Оса» в руке. Кадры парламентарий выложил в своем Telegram-канале.

На кадрах ролика депутат рассуждает о бессмысленности оружия самозащиты, которое в нужной ситуации не оказывается под рукой. В правой руке Матвеев держит пистолет и во время съемки направляет его в камеру.

«У меня все это есть — и пистолет, и газовый баллончик, но они хороши только тогда, когда ты носишь их с собой», — порассуждал парламентарий.

Днем ранее депутат ввязался в конфликт жителей Самары и мигрантов. Проезжая по городу, Матвеев, несмотря на предупреждение спутника «смотри, чтобы они тебя не побили», вышел из машины, чтобы остановить драку, и получил удар по голове.

Участники драки скрылись, однако депутату удалось задержать одного человека, который не наносил ему ударов. Матвеев и спутники отобрали у него паспорт и заявили, что отдадут документ в полиции, пишет Лента.