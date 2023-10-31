Депутат ГД: ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 млн рублей

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Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы в связи с массовыми беспорядками, составил не менее 285 млн рублей, написал 31 октября в Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров, пишут "Известия".

«Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали», — указал он.

Абакаров сообщил, что были приглашены эксперты-оценщики, которые вычисляют, во сколько обошлись разрушения. Предварительно, сумма уже достигла 285 млн рублей и подсчет еще ведется, добавил депутат.

Погромщикам хотят запретить пользоваться аэропортом, пока они не возместят ущерб. По его словам, все устроившие беспорядки попали на камеры наблюдения. Он пообещал, что в ближайшее время составят черный список.

Фото: pxhere.com