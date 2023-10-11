Дептранс столицы назвал причину столкновения двух поездов в метро 

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Два поезда столкнулись в московском метро на станции «Печатники» из-за того, что машинист поезда вручную отключил автоматическую систему регулирования скорости (АРС). Об этом 11 октября сообщает дептранс столицы, пишут "Известия".

«Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. У него диагностировали перелом ноги. Уточняется, что еще четыре человека обратились к медикам. Им также оказывается необходимая помощь.

Сотрудники ведомства проводят аварийно-спасательные работы на станции столичного метро. Всего привлечены 134 человека с 41 единицей техники.

Фото: freepik.com