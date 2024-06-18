дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления в Москве

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В рамках уголовного дела о массовом отравлении в Москве задержаны три человека из руководства коммерческих организаций. В их числе — руководитель организации по производству продукции, гендиректор частной компании по приготовлению и доставке еды в московском регионе, а также руководитель отдела качества, сообщает СКР.

Имена задержанных и названия организаций не приводятся. Также ведомство заявило, что выявило факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. В связи с этим возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

14 июня в столичные больницы стали обращаться пациенты с симптомами ботулизма — редким инфекционным заболеванием, которое поражает нервную систему, пишет Коммерсантъ.