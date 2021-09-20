Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24, передает ТАСС.
Что произошло
Инцидент произошел около 11:00 (09:00 мск) на территории кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тыс. студентов.
Часть учащихся закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в восьмом корпусе, где нападавший начал стрелять, началась эвакуация.
Все занятия в университете отменили.
Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа: он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, что молодой человек кроме огнестрельного оружия, имел при себе патроны и нож.
Что известно о погибших и пострадавших
В результате нападения, по последним данным Минздрава России, погибли шесть человек. Ранее сообщалось о восьми погибших.
В общей сложности, согласно сообщению Минздрава, пострадали 24 человека (Следственный комитет заявлял о 28 пострадавших).
Семеро пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
По данным Минздрава, у 19 пострадавших огнестрельные ранения.
Что известно о нападавшем
Огонь на территории университета, по информации следствия, открыл студент вуза. Его личность установлена.
По последним данным, нападавший был ранен при задержании. В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое.
В Росгвардии сообщили, что подозреваемый владел охотничьим оружием на законных основаниях.
В СК уточнили, что устроивший стрельбу приобрел ружье в мае этого года.
Реакция
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.
МЧС открыло горячую линию +7(342) 258-40-02.
Администрация "ВКонтакте" заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе.
На место происшествия выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Генеральный прокурор Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы.
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетели главы Минздрава и Минобрнауки Михаил Мурашко и Валерий Фальков. С министром здравоохранения летят специалисты федеральных учреждений.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.
Мишустин заявил, что пострадавшие получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую.
Губернатор Пермского края объявил 21 сентября днем траура по погибшим.
Региональные власти направят семьям погибших по 1 млн рублей.
Пермский вуз перечислит семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим - 500 тыс. рублей.
Глава МВД представит к наградам сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Перми.
Правительство Германии, по словам его официального представителя Штеффена Зайберта, потрясено произошедшим и выражает соболезнования родным и близким погибших.
Соболезнования также выразили президенты Израиля Ицхак Герцог и Белоруссии Александр Лукашенко.
Фото: Максим Рожко/ТАСС