Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

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Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24, передает ТАСС.

Что произошло

Инцидент произошел около 11:00 (09:00 мск) на территории кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тыс. студентов.

Часть учащихся закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в восьмом корпусе, где нападавший начал стрелять, началась эвакуация.

Все занятия в университете отменили.

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа: он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, что молодой человек кроме огнестрельного оружия, имел при себе патроны и нож.

Что известно о погибших и пострадавших

В результате нападения, по последним данным Минздрава России, погибли шесть человек. Ранее сообщалось о восьми погибших.

В общей сложности, согласно сообщению Минздрава, пострадали 24 человека (Следственный комитет заявлял о 28 пострадавших).

Семеро пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По данным Минздрава, у 19 пострадавших огнестрельные ранения.

Что известно о нападавшем

Огонь на территории университета, по информации следствия, открыл студент вуза. Его личность установлена.

По последним данным, нападавший был ранен при задержании. В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое.

В Росгвардии сообщили, что подозреваемый владел охотничьим оружием на законных основаниях.

В СК уточнили, что устроивший стрельбу приобрел ружье в мае этого года.

Реакция

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.

МЧС открыло горячую линию +7(342) 258-40-02.

Администрация "ВКонтакте" заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе.

На место происшествия выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Генеральный прокурор Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетели главы Минздрава и Минобрнауки Михаил Мурашко и Валерий Фальков. С министром здравоохранения летят специалисты федеральных учреждений.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Мишустин заявил, что пострадавшие получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую.

Губернатор Пермского края объявил 21 сентября днем траура по погибшим.

Региональные власти направят семьям погибших по 1 млн рублей.

Пермский вуз перечислит семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим - 500 тыс. рублей.

Глава МВД представит к наградам сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Перми.

Правительство Германии, по словам его официального представителя Штеффена Зайберта, потрясено произошедшим и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Соболезнования также выразили президенты Израиля Ицхак Герцог и Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: Максим Рожко/ТАСС