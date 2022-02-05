ЧП в Южном городе: рабочий погиб под ковшом собственного трактора

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В Самарской области произошло ЧП. Рабочий погиб под ковшом собственного трактора, сообщает sova.info.

Трагедия произошла в субботу днём, 5 февраля. Очевидцы рассказывают, что рабочий расчищал дороги, а после вышел из кабины трактора почистить технику. Но поскользнулся и задел рычаг. Его придавило ковшом снегоуборочной машины. Мужчина скончался.

"По данному факту новокуйбышевский МСО СУ СК РФ по Самарской области проводит доследственную проверку", - прокомментировал ситуацию ЦУР63 Следственный комитет.

Фото: pixabay