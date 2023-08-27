ЧП в детском саду: пулька из игрушечного пистолета попала ребенку в глаз

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В воскресенье, 27 августа, в соцсетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в детском саду микрорайона "Южный город": мальчику попала в глаз пулька из игрушечного пистолета.

В региональном МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, подробности не разглашаются.

Со слов очевидцев известно, что ребенок принес из дома детский пистолет с пульками и играл с ним, стреляя в других детей. Один из детей тоже хотел поиграть с пистолетом, но получил пулькой в глаз. У мальчика повреждена роговица глаза, сообщает sovainfo.ru.

Фото: ru.freepik.com