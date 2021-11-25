ЧП на шахте в Кузбассе: один погиб, 43 пострадали

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Один человек скончался в результате задымления на шахте "Листвяжной" в Кузбассе. Об этом сообщает в своём телеграм-канале глава региона Сергей Цивилёва со ссылкой на

региональный Центр медицины катастроф.

Он уточнил, что в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставили 43 пострадавших. Двое – в тяжелом состоянии, 41 – в состоянии легкой и средней тяжести.

На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе утром произошло задымление в вентиляционном штреке. В этот момент под землёй работали 285 горняком. По последним данным, на поверхность выведены 236 человек, передает Радио Маяк.