Читинец избил 4-летнего пасынка и запер его в холодном гараже

343

В Чите 35-летний мужчина избил четырёхлетнего пасынка за провинность, а затем запер его в неотапливаемом гараже, передает Лайф. Об этом сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

— По данным следствия, в ночь на 28 декабря 2020 года подозреваемый, находясь дома со своим четырёхлетним пасынком, из-за небольшой провинности избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже. Несколько часов мальчик, одетый только в лёгкое трико и футболку, босой, провёл взаперти, — говорится в сообщении ведомства.

Найдя ребёнка в таком состоянии, его мать позвонила в полицию. Мальчика увезли в больницу с обморожениями рук и ног, следами побоев.

Житель Красноярска объяснил, почему до смерти избил гулявшую с собакой женщину

В момент задержания мужчина ничего не смог рассказать, так как был пьян.

Его отчим стал фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на убийство малолетнего". Он задержан, ему предъявлено обвинение. Сегодня будет решаться вопрос об аресте.

Как сообщили МК в региональном Минздраве, жизни мальчика теперь ничего не угрожает. Сначала ребёнок был в реанимации, но сейчас его уже перевели в отделение гнойной хирургии. Он идёт на поправку.

Фото: pixabay