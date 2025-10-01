Число смертей от употребления суррогата в Ленобласти достигло 38

112

Количество подтвержденных смертей от употребления алкогольного суррогата с метанолом в Ленинградской области увеличилось до 38. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительные органах.

По уголовному делу о массовом отравлении проходят 16 фигурантов. Двух из них Октябрьский суд заключил под стражу.

По версии следствия, мужчины приобрели большую партию фальсификата на складе в поселке Трубников Бор, где накануне силовики провели обыски. Оперативниками был обнаружен целый ассортимент напитков разной крепости, а также сопроводительные документы.

Согласно предварительным данным, мужчины и другие лица незаконно приобрели спиртное без лицензии на складе, а затем сбыли его на территории региона, что привело к большому количеству смертей.

В настоящее время правоохранителям удалось выявить цепочку, по которой спиртное с метанолом дошло до невзыскательных потребителей, пишет Смотрим.