Число скончавшихся от суррогатного алкоголя в Ленобласти возросло до 46 человек

Число скончавшихся от употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 46 человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о 45 погибших. 8 октября суд продлил на трое суток срок задержания женщине, подозреваемой в распространении суррогатного алкоголя. Следователи продолжают выявлять пострадавших.

Также на прошлой неделе по подозрению в организации незаконного сбыта суррогата арестовали владельца склада алкогольной продукции.

Во вторник, 14 октября, Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге после употребления суррогата погибла 55-летняя местная жительница. Еще четыре человека остаются в Центре острых отравлений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.