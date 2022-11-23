Число пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме выросло до 18

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В результате взрывов у автобусной станции в Иерусалиме и перекрестка Рамон в северной части города пострадали 18 человек, сообщает 23 ноября издание Jerusalem Post.

Сообщается, что пятеро из 18 пострадавших были эвакуированы в медицинский центр Шааре Цедек. Двое из них находятся в критическом состоянии, двое в тяжелом состоянии и один с травмами средней степени тяжести.

Издание уточняет, что в Иерусалиме прозвучало два взрыва. Первый раздался возле Центрального автовокзала, еще один взрыв прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамон в северной части Иерусалима.

Правоохранительные органы Израиля отмечают, что рассматривают различные версии взрыва, в том числе версию теракта, пишут "Известия".